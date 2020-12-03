Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi ve karantina sürecinin başladığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.
Özdemir korona oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi ve karantina sürecinin başladığı ifade edildi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:34 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50