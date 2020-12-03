Özdemir korona oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi ve karantina sürecinin başladığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.