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Özbekistan’da futbolcu ve taraftarlardan hakeme linç girişimi!

Özbekistan'da  ve arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme linç girişiminde bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:14
Özbekistan’da futbolcu ve taraftarlardan hakeme linç girişimi!

Özbekistan Pro Ligi'ndeki ve takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı. Neftchi

Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı. Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu.

FACİAYI POLİS ÖNLEDİ!

Hakem, polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü. Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara yansıdı.

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