Aktüel haberler (11.12.2020)

KONSANTRASYON VE MOTİVASYON

Moldova A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerini değerlendirdi. Fırat, "En büyük rakip konsantrasyon ve motivasyon eksikliği olabilir. San Marino ve Faroe Adaları gibi çok acı örnekler var. Takımımız bu sefer böyle hata yapmazsa bence grup birincisi oluruz" diye konuştu

MİLLİLER YERİNİ KORUDU

Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşen A Milli Takım, Aralık ayı dünya sıralamasında 32. basamaktaki yerini korudu. Milliler'in bin 487 puana sahip olduğu sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti. Ay-yıldızlıların 2022 Dünya Kupası'na katılmak için elemelerde mücadele edeceği grupta yer alan rakiplerinden Hollanda sıralamada 16. basamakta yer aldı. Norveç 50, Karadağ 51, Letonya, 133. ve Cebelitarık ise 195. oldu

KISA KISA...

Basketbol Süper Ligi ekibi, ABD'li oyun kurucu Josh Magette'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 31 yaşındaki, 1.85 boyundaki tecrübeli basketbolcu, son olarak NBA'de mücadele eden Orlando Magic'in Gelişim Ligi takımı Lakeland Magic'te görev yapmıştı.



Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında İlbank sahasında, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi. Setleri 18-25, 25-21, 32-30 ve 27-25 biten mücadelede İlbank, ligde 12 puana ulaşıp 14. sıraya çıktı. Çan ise 13 puanla 13 basamakta kaldı.



Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle 2023'e ertelendi. Dünya Atletizm Birliği, 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.