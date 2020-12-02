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'in eski futbolcusu 'nin yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon forması ile şampiyonluk yaşayan 'nin yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki futbolcu 'nin son sırasında yer alan Servette'ye imza attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:08 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:08
Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy'nin yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan 'den sürpriz bir şekilde ayrılan 'nin yeni takımı belli oldu.

35 yaşındaki Fransız sol bek, takımlarından Servette ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BU FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İmza sonrasında konuşan tecrübeli oyuncu, "Umarım tecrübemi sahaya yansıtabilirim ve kulübün büyümesi için gerekeni yaparım. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sportif direktör Senderos ise, "Onunla futbolculuk döneminde birlikte oynadım. Harika bir oyuncu, büyük profesyonel. Genç oyuncular için çok önemli bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Servette, İsviçre Ligi'nde 7 hafta sonunda 5 puanla son sırada yer alıyor.

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