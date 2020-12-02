Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy'nin yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir'den sürpriz bir şekilde ayrılan Gael Clichy'nin yeni takımı belli oldu.

35 yaşındaki Fransız sol bek, İsviçre Ligi takımlarından Servette ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BU FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İmza sonrasında konuşan tecrübeli oyuncu, "Umarım tecrübemi sahaya yansıtabilirim ve kulübün büyümesi için gerekeni yaparım. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sportif direktör Senderos ise, "Onunla futbolculuk döneminde birlikte oynadım. Harika bir oyuncu, büyük profesyonel. Genç oyuncular için çok önemli bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Servette, İsviçre Ligi'nde 7 hafta sonunda 5 puanla son sırada yer alıyor.