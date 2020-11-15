Alt liglerden haberler (15.11.2020)

GİRESUN'DA HASRET BİTECEK

Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, bu sezon, 50 yılı aşkın Süper Lig hasretini sonlandırabilecek inanca sahip olduklarını söyledi. Bu sene yeni ve iyi bir takım kurduklarını dile getiren Keleş, "İlk yarıdaki performansımız neticesinde iyi bir puan toplarsak sonuca da ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yeni stadyumda taraftarla daha da güçlü olacağız. Bu sezon 50 yılı aşkın bir Süper Lig hasretini sonlandırabilecek inanca sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizlere inansınlar güvensinler ve hep desteklesinler" dedi

MENEMENSPOR YARA SARIYOR

18 futbolcusu koronavirüse yakalanan Menemenspor'da 13 ismin sonuçlarının negatife dönmesi keyifleri yerine getirdi. Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, yeni bir sayfa açarak Altay maçıyla çıkışa geçmek istediklerini belirtti

YALOVA'DA ŞOK: 25 KORONA VAR!

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekibi Yalovaspor'da yapılan koronavirüs testinde 20 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 kulüp çalışanın sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Yalovaspor, 14 gün süreyle maçlara çıkamayacağını TFF'ye ilettiğini açıkladı

ADANA DEMİR'E YENİ SPONSOR

Bitexen Teknoloji, futbolun yükselen yıldızı Adana Demirspor'un yeni forma göğüs sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın yer aldığı törende imzalandı. Anlaşmanın 5+5 sezon olduğunu belirten Başkan Sancak, "Bitexen Teknoloji'ye destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi