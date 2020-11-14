Haberler Futbol Mattias Johansson: Türkiye Covid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor

: Covid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor

ekiplerinden 'nin İsveçli savunma oyuncusu , 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik önlemlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Johansson yaptığı açıklamada, "Türkiye, Covid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor. Türkiye'de maske takılması mecburi" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 17:42 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 17:42
Mattias Johansson: Türkiye Covid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor

Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ve ile karşılaşacak İsveç 'nın Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Johansson, açıklamalarda bulundu.

Sezon başında 'ın Panathinaikos takımından 'ne transfer olan Johansson, "'de olmaktan mutluyum. Türkçe zor dil olmasına rağmen Türkçe öğrenmeye gayret ediyorum. Türk futboluna da alışmada zorluk çekmedim zira Türk futbolu Yunan futboluna benziyor." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORLAR"

Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlere değinen Johansson, "Türkiye, Covid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor. Türkiye'de maske takılması mecburi. Saat 22.00'den sonra bütün alışveriş merkezleri ve restoranlar kapanıyor. Türkiye'nin insanları salgına karşı korumak için her türlü önlemi çok iyi aldığını gözlemliyorum." dedi.

Ligde maçında gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Johansson, "Kartı pozisyon gereği gördüm. Hakemin kararı doğruydu." değerlendirmesinde bulundu.

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