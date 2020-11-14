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Hırvatistan'da ikinci corona virüsü şoku! de pozitif

A Milli Futbol Takımı'yla oynadığı hazırlık maçının devre arasında 'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını öğrenen Hırvatistan Milli Takımı, ikinci şoku ile yaşadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 09:25
Hırvatistan'da ikinci corona virüsü şoku! Marcelo Brozovic de pozitif

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'ndeki ve maçları öncesi Hırvatistan ile bir hazırlık maçı oynamıştı. Bu karşılaşmaya damga vuran olay ise mücadelede 45 dakika forma giyen 'nın corona virüsü testinin pozitif çıkması olmuştu.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, gece yarısı yaptığı açıklama ile Inter forması giyen 'in de Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Brozovic, A Milli Takım'la oynanan müsabakada kadroda yer almıştı ancak forma giymemişti.


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