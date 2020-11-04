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'Yılın Sporcusu' ödülü 'ın!

İstanbul’da gerçekleştirilen Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde, ödüller sahiplerini buldu. Buna göre, Yılın Sporcusu olurken, yılın futbolcusu İngiltere'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:55 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:57
'Yılın Sporcusu' ödülü Ozan Tufan'ın!

Gillette-Milliyet 5. Kez İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonla düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcu , Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Türkiye Voleybol oyuncuları ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Gerçekleştirilen törende şu isimler ödül aldı:

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral
Yılın Kadın Sporcusu: Avrupa Şampiyonu Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı
Yılın Sporcusu: Ozan Tufan
Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü
Yılın Takımı: Türkiye A Milli Futbol Takımı
İslam Çupi Milliyet Ekstra Özel Ödülü: U19 Avrupa Şampiyonu Genç Kız Milli Takımı
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu

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