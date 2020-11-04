'Yılın Sporcusu' ödülü Ozan Tufan'ın!

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri 5. Kez İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonla düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Türkiye Voleybol Milli Takım oyuncuları ve spor dünyasından birçok isim katıldı.



Gerçekleştirilen törende şu isimler ödül aldı:

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral

Yılın Kadın Sporcusu: Avrupa Şampiyonu Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı

Yılın Sporcusu: Ozan Tufan

Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü

Yılın Takımı: Türkiye A Milli Futbol Takımı

İslam Çupi Milliyet Ekstra Özel Ödülü: U19 Avrupa Şampiyonu Genç Kız Milli Takımı

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu