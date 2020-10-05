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futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyerinde ve 'nin de formalarını giyen , futbolu bıraktığını açıkladı. 37 yaşındaki eski futbolcu, 19 yıllık profesyonel kariyerinde 11 farklı takımda top koşturmuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:26
Bilal Kısa futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyerinde ve 'nin de formalarını giyen 37 yaşındaki , futbolu bıraktığını açıkladı.

Bilal Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 yıllık profesyonel kariyerine nokta koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte formasını giydiğim Osmancıkgücü, Yücespor, Fenerbahçe, İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, , ve 'un tüm yöneticilerine, taraftarlarına, çalışanlarına ve sahada birlikte ter döktüğüm futbolcu kardeşlerime, ayrıca ve 'yı kazandığım ve unutamayacağım anılar yaşadığım Akhisarspor ve Galatasaray kulüpleri ile büyük taraftarlarına, her daim yanımda olan aileme, eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bu veda benim için çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere."

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