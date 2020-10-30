Haberler Futbol TFF'den Mesut Yılmaz için saygı duruşu kararı

'den için saygı duruşu kararı

(), vefat eden için bu hafta oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 13:22
TFF'den Mesut Yılmaz için saygı duruşu kararı

(), vefat eden için bu hafta oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak , TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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