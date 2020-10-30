TFF'den Mesut Yılmaz için saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz için bu hafta oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."