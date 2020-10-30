Haberler Futbol TFF duyurdu! 4 hakemin corona virüsü testi pozitif

duyurdu! 4 hakemin corona virüsü testi pozitif

() resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir üst klasman hakemimiz ile üç üst klasman yardımcı hakemimizin corona virüsü testi pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 14:07 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 14:27
TFF duyurdu! 4 hakemin corona virüsü testi pozitif

(), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir üst klasman hakemi ile 3 üst klasman yardımcı hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Bir üst klasman hakemimiz ile üç üst klasman yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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