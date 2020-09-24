Haberler Futbol Bayern Münih 2-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunun kozlarını paylaştığı Süper Kupası sahibini buldu. , normal süresi 1-1 biten karşılaşmada 'yı 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:34
Bayern Münih 2-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

finalinde şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetti.

Sevilla'da Lucas Ocampos, karşılaşmanın 13. dakikasında penaltı atışını değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada Bayern Münih, Leon Goretzka ile skoru eşitledi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçse de meşin yuvarlak ağları bulmadı ve 1-1'lik skorla mücadele uzatmalara gitti.

99. dakikada Bayern Münih'te oyuna dahil olan Javi Martinez, 104. dakikada topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

BİZE ULAŞIN