Bayern Münih 2-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşı karşıya geldi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetti.
Sevilla'da Lucas Ocampos, karşılaşmanın 13. dakikasında penaltı atışını değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
34. dakikada Bayern Münih, Leon Goretzka ile skoru eşitledi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçse de meşin yuvarlak ağları bulmadı ve 1-1'lik skorla mücadele uzatmalara gitti.
99. dakikada Bayern Münih'te oyuna dahil olan Javi Martinez, 104. dakikada topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, Süper Kupa'nın sahibi oldu.