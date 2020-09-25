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diskalifiye edildi! Tottenham tur atladı

Corona virüsü vakaları futbolda yayılmaya devam ediyor... 'nda oynanması planlanan -Tottenham mücadelesi ev sahibi takımda çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. Lig yönetimi, Leyton'ın diskalifiye edilmesi kararına vardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 14:56
Leyton Orient diskalifiye edildi! Tottenham tur atladı

3. turundaki -Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklanmıştı.

İngiltere Ligi (EFP), konuyla ilgili kararını duyurdu. Leyton Orient, bu turda diskalifiye edilirken Tottenham tur atlayan taraf oldu. 'nun öğrencileri ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Leyton Orient, Covid-19 vakaları nedeniyle ligde Walsall ile oynayacakları maça da çıkmayacaklarını bildirmişti.

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