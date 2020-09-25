Leyton Orient diskalifiye edildi! Tottenham tur atladı

İngiltere Lig Kupası 3. turundaki Leyton Orient-Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklanmıştı.

İngiltere Futbol Ligi (EFP), konuyla ilgili kararını duyurdu. Leyton Orient, bu turda diskalifiye edilirken Tottenham tur atlayan taraf oldu. Jose Mourinho'nun öğrencileri Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Leyton Orient, Covid-19 vakaları nedeniyle ligde Walsall ile oynayacakları maça da çıkmayacaklarını bildirmişti.

