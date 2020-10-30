Haberler Futbol Mesut Özil'den İslam düşmanı Avrupa'ya tokat gibi cevap!

'den İslam düşmanı Avrupa'ya gibi cevap!

'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmak isteyen Avrupa ülkelerine sosyal medyadan gibi bir cevap verdi. Kur'an-ı Kerim'de yer alan 'nden bir ayet paylaşan Mesut, "'da yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 13:07
Mesut Özil'den İslam düşmanı Avrupa'ya tokat gibi cevap!

Almanya 'nda forma giymesine rağmen İslam inancından ve Türk kimliğinden asla ödün vermeyen , İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmaya çalışan Avrupa ülkelerine Kur'an-ı Kerim ayetiyle yanıt verdi.

Mesut Özil, hesabından "'da yeri yoktur" başlığı altında yaptığı paylaşımda Kur-an-ı Kerim'deki 'nden bir ayete yer verdi.

İşte o paylaşım:

"Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." (Maide - 32)

BİZE ULAŞIN