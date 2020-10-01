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'dan yüzde 30 seyirci kararı

Son dakika haberi: , yerel yönetimlerle görüşülerek UEFA organizasyonlarında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla maçlara seyirci alınacağını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 20:07 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 00:13
UEFA'dan yüzde 30 seyirci kararı

gelecek sezon organizasyonlara yüzde 30 oranında seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.

UEFA, yerel yönetimlerle görüşülerek UEFA organizasyonlarında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla maçlara seyirci alınacağını duyurdu.

İLK KEZ SÜPER KUPA'DA UYGULANDI

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa finaline yüzde 30 oranında seyirci alınmıştı.

Bu kararla birlikte Süper Kupa finali corona virüsü tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk organizasyon olmuştu.

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