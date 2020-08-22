36 yaşındaki Arjen Robben sahalara döndü - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol 36'lık Robben sahalara geri döndü!

36 yaşındaki sahalara döndü

36 yaşındaki Arjen Robben sahalara döndü

Hollandalı efsane , geçtiğimiz sezon noktaladığı futbola Groningen formasıyla geri döndü. 36 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, takımının ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçının ilk 30 dakikasında görev yaptı.

(Eredivisie) ekiplerinden Groningen'de futbola dönüş yapan , takımıyla ilk maçına çıktı.

36 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Groningen'in ile oynadığı hazırlık maçının ilk 30 dakikalık bölümünde forma giydi.

Groningen, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı müsabakada Almere City ile 1-1 berabere kaldı.

Robben, maçın devre arasında yaptığı açıklamada, "Yeşil sahaya tekrar çıkabildiğim için sevinçliyim." ifadesini kullandı.

Kariyerinde , , ve PSV gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Robben, geçen sene aktif kariyerini noktalama kararı almıştı.


  1. 22.08.2020
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