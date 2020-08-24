Yeni Merihler aranıyor!

Sassuolo'dan18 milyon euro'ya Merih Demiral'ı alan Juventus'un gözü yeniden Türkiye'de... Juve, ilk akademisini 17 Eylül'de İstanbul'da açacak. Üç ayrı (Beşiktaş, Başakşehir, Anadolu Yakası'nda) saha ile hizmet verecek akademi, Juventus'un alt yapı sistemleriyle düzenlenecek. Akademi'de Juventus'un belirleyeceği bir İtalyan hoca başantrenör olacak.