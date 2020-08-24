Yeni Merihler aranıyor!
Sassuolo'dan18 milyon euro'ya Merih Demiral'ı alan Juventus'un gözü yeniden Türkiye'de...
Sassuolo'dan18 milyon euro'ya Merih Demiral'ı alan Juventus'un gözü yeniden Türkiye'de... Juve, ilk akademisini 17 Eylül'de İstanbul'da açacak. Üç ayrı (Beşiktaş, Başakşehir, Anadolu Yakası'nda) saha ile hizmet verecek akademi, Juventus'un alt yapı sistemleriyle düzenlenecek. Akademi'de Juventus'un belirleyeceği bir İtalyan hoca başantrenör olacak.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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