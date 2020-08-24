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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yeni Merihler aranıyor!

Yeni Merihler aranıyor!

Sassuolo'dan18 milyon euro'ya 'ı alan 'un gözü yeniden 'de...

Sassuolo'dan18 milyon euro'ya 'ı alan 'un gözü yeniden 'de... Juve, ilk akademisini 17 Eylül'de 'da açacak. Üç ayrı (, , 'nda) saha ile hizmet verecek akademi, Juventus'un alt yapı sistemleriyle düzenlenecek. Akademi'de Juventus'un belirleyeceği bir İtalyan hoca başantrenör olacak.

  1. 24.8.2020
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