Haberler Futbol Hollanda Milli Takımı'nda Frank de Boer dönemi

'nda dönemi

'nda 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'in getirildiği resmen açıklandı. De ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 00:29
Hollanda Milli Takımı'nda Frank de Boer dönemi

'ın 'nın başına geçmesiyle boşalan göreve, bir diğer Hollandalı teknik adam getirildi.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki De ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise 'da oynamıştı.

BİZE ULAŞIN