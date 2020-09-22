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7 isim corona virüsüne yakalanmıştı! 'dan flaş hamle...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, etkisini futbolda da yakından hissettiriyor. Birçok isim corona virüsüne yakalanırken, geçtiğimiz günlerde ekibi 'da dahil 7 isimde corona virüsü tespit edilirken, yarın oynanacak olan karşılaşmasına çıkılacağı, karşılaşmanın ertelenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 12:33
7 isim corona virüsüne yakalanmıştı! Flamengo'dan flaş hamle...

Kulüpten yapılan açıklamada, Libertadores Kupası maçları nedeniyle Ekvador'da bulunan takım kafilesine yapılan son testlerde 7 oyuncuda yeni tip corona virüsüne rastlandığı ve adı açıklanmayan söz konusu oyuncuların otelde karantina altında tutulduğu belirtildi.

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Bir dönem 'de de forma giyen 35 yaşındaki Flamengolu futbolcu ise sosyal medya hesabından Kovid-19'a yakalananlar arasında yer aldığını belirterek, "Vücudumda ağrılar var ve boğazımda yara oluştu. Elimden geldiği kadar iyiyim. Evimden uzakta bu yaşadıklarım, çok nahoş bir durum." ifadelerini kullandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada ise, 'nun yedek listesinde yer alan futbolcularla yarın TSİ 01.15'te Ekvador ekibi ile grup maçına çıkacağı ve karşılaşmanın ertelenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

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