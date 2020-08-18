Alt liglerden haberler (18.08.2020)
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
ÖZKAÇAR İMZAYA GİTTİ
Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti. Genç savunmacı, "Ülkemi Fransa'da temsil edeceğim. Tabii ki de bunun gururunu yaşıyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İzmir temsilcisi, bu transferden 1.5 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay kazanacak.
SOMA'YI YASA BOĞAN VEFAT
15 Ağustos Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Somasporlu Melih Vardar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Semih Vardar'la birlikte yaralanan 27 yaşındaki futbolcu, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Futbol camiasını yasa boğan vefat sonrası birçok kulüp mesaj yayımladı.
SON KARAR TOLUNGÜÇ
Karşıyaka'nın sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı Soner Tolungüç yuvaya dönüyor. Başkan Büyükkarcı'nın daha önce uzun vadeli kontrat yapmak istediklerini açıkladığı tecrübeli hocanın imzayı atarak yeniden işbaşı yapması bekleniyor. Kaf-Kaf, Tolungüç'ün ayrılığı sonrası Cüneyt Biçer, Fatih Uygun ve Erman Güraçar gibi alternatif isimlere yönelmişti.
EMRE'YE SÜPER KANCA
Altay, kaleci Emre Koyuncu ile yolları ayırdı. 24 yaşındaki eldivenin bonservisini eline almak için kulüpten alacaklarını bırakacağı öğrenildi. Emre'nin Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğre nilirken, genç eldiven için yine Süper Lig'den Antalyaspor ve Göztepe'nin nabız yokladığı ileri sürüldü. 2018-19 sezonunda ligde 21 kez şans bulan Emre Koyuncu, geçen sezon 8 karşılaşmada görev aldı.
KAYNAK ARANIYOR
Akhisar, transfer yasağını kaldırmak için 1.1 milyon euro arıyor. Akigo'nun eski oyuncuları Emnes'e kesinleşmiş 970 bin euro, Bokila'ya 46 bin euro, Henrique'ye ise 90 bin euro borcu bulunuyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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