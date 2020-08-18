Alt liglerden haberler (18.08.2020)

ÖZKAÇAR İMZAYA GİTTİ

Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti. Genç savunmacı, "Ülkemi Fransa'da temsil edeceğim. Tabii ki de bunun gururunu yaşıyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İzmir temsilcisi, bu transferden 1.5 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay kazanacak.

SOMA'YI YASA BOĞAN VEFAT

15 Ağustos Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Somasporlu Melih Vardar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Semih Vardar'la birlikte yaralanan 27 yaşındaki futbolcu, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Futbol camiasını yasa boğan vefat sonrası birçok kulüp mesaj yayımladı.

SON KARAR TOLUNGÜÇ

Karşıyaka'nın sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı Soner Tolungüç yuvaya dönüyor. Başkan Büyükkarcı'nın daha önce uzun vadeli kontrat yapmak istediklerini açıkladığı tecrübeli hocanın imzayı atarak yeniden işbaşı yapması bekleniyor. Kaf-Kaf, Tolungüç'ün ayrılığı sonrası Cüneyt Biçer, Fatih Uygun ve Erman Güraçar gibi alternatif isimlere yönelmişti.

EMRE'YE SÜPER KANCA

Altay, kaleci Emre Koyuncu ile yolları ayırdı. 24 yaşındaki eldivenin bonservisini eline almak için kulüpten alacaklarını bırakacağı öğrenildi. Emre'nin Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğre nilirken, genç eldiven için yine Süper Lig'den Antalyaspor ve Göztepe'nin nabız yokladığı ileri sürüldü. 2018-19 sezonunda ligde 21 kez şans bulan Emre Koyuncu, geçen sezon 8 karşılaşmada görev aldı.

KAYNAK ARANIYOR

Akhisar, transfer yasağını kaldırmak için 1.1 milyon euro arıyor. Akigo'nun eski oyuncuları Emnes'e kesinleşmiş 970 bin euro, Bokila'ya 46 bin euro, Henrique'ye ise 90 bin euro borcu bulunuyor.