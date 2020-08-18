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18 Ağustos 2020, Salı
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Alt liglerden haberler (18.08.2020)

Alt liglerden haberler (18.08.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ÖZKAÇAR İMZAYA GİTTİ
Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, 'la sözleşme imzalamak için 'ya gitti. Genç savunmacı, "Ülkemi Fransa'da temsil edeceğim. Tabii ki de bunun gururunu yaşıyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. temsilcisi, bu transferden 1.5 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay kazanacak.

SOMA'YI YASA BOĞAN VEFAT
15 Ağustos Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Somasporlu Melih Vardar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Semih Vardar'la birlikte yaralanan 27 yaşındaki futbolcu, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. camiasını yasa boğan vefat sonrası birçok kulüp mesaj yayımladı.

SON KARAR TOLUNGÜÇ
Karşıyaka'nın sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı Soner Tolungüç yuvaya dönüyor. Başkan Büyükkarcı'nın daha önce uzun vadeli kontrat yapmak istediklerini açıkladığı tecrübeli hocanın imzayı atarak yeniden işbaşı yapması bekleniyor. Kaf-Kaf, Tolungüç'ün ayrılığı sonrası Cüneyt Biçer, Fatih Uygun ve Erman Güraçar gibi alternatif isimlere yönelmişti.

EMRE'YE SÜPER KANCA
Altay, kaleci Emre Koyuncu ile yolları ayırdı. 24 yaşındaki eldivenin bonservisini eline almak için kulüpten alacaklarını bırakacağı öğrenildi. Emre'nin 'la anlaşmaya yakın olduğu öğre nilirken, genç eldiven için yine 'den ve 'nin nabız yokladığı ileri sürüldü. 2018-19 sezonunda ligde 21 kez şans bulan Emre Koyuncu, geçen sezon 8 karşılaşmada görev aldı.

KAYNAK ARANIYOR
Akhisar, yasağını kaldırmak için 1.1 milyon euro arıyor. Akigo'nun eski oyuncuları Emnes'e kesinleşmiş 970 bin euro, Bokila'ya 46 bin euro, Henrique'ye ise 90 bin euro borcu bulunuyor.

  1. 18.8.2020
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