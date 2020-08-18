Hani biz gençlere emanettik!

Kulüpler futbolculardan indirim istiyorlar. İndirim yapmayanlara ve FIFA'ya şikayet edenlere kızıyorlar diğerlerine de 'Aslansın', 'Evladımızsın' diyorlar. Yav kardeşim indirim yapan futbolcular indirim yapmıyorlar ki zaten onların değerleri o bile değil. Ama birileri zamanında o paraları vermiş onlar da almışlar. Ne zaman bu işler bir disipline girmeye başladı saçlar döküldü keller de gözükmeye başladı. Gelelim hakemlere... Yani futbolda adalet dağıtanlara...

Soruyorum; dağıtılıyor mu? Kesinlikle hayır. Bir ona hata yapılıyor, bir buna, bir ötekine; sonra bir buna yapılıyor, bir ona, bir ötekine... Bunlar tesadüf mü? Hayır... Bakınız beyler çok net söylüyorum. Yedek subay askerlik yapıyorum Tuzla piyade okulundayım. Başımızdaki yüzbaşı dağda yılan yakaladı tesadüfen. Biz ürperdik ne de olsa şehir çocuğuyuz. Komando olan yüzbaşı yılanı başının altından tuttu, yani diyelim ki boynundan bıçağı bastı kafasını kopardı sonra bıçağın ucuyla yılanın derisiyle eti arasını şöyle bir ayırdı, bir iki parmak tutacak şekilde.

Yani iki parmağıyla yılanın içini tuttu, derisi dışarda kaldı, o derisini eliyle çekti yılanın derisini yüzdü. Yılanın derisi ters döndü. Herhalde buraya kadar anlattım. Okuyanlar da anlamıştır. Peki diyeceksiniz ki bunu neden anlattın?

Ey kamuoyu çok net söylüyorum bu hakem aleminde aynen yılanın derisini yüzer gibi ters çevirip çıkaracaksınız o zaman bu alem düzelir. Yoksa bu alemi kopararak, antibiyotik kullanarak falan düzeltemezsiniz. Bu alem koronadan daha tehlikeli bir alemdir, sizin yüzünüze güler arkadan oyarlar. Ben binaları onararak kurtarmak değil binayı yıkıp yeniden yapma fikrinde olan biriyim. Bu hakem alemini de ancak o zaman toparlarsınız... Şimdi gelelim sadede. Yıllardır bu alemin içindeyim.

Futbolcu, hakem, TV, gazete dahil. İlk defa doğru dürüst, cesaretle temele yönelik bir yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmeliği çıkaran MHK başkanı Zekeriya Alp'i de tebrik ediyorum TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de... Biliyorum çok kişi yazacak, kimileri bilerek yazacak yani tabir-i caizse işin çakalları, çakal derken yanlış anlamayın çakal akıllı bir hayvandır. İşine geldiği şekilde hareket eder. O manada yazıyorum. Bazıları bilmeden dolmuşa gelerek yazacaklar...

Sevgili okuyucular hakemliğin alt tarafı bayram yapıyor çünkü önleri açılacak üst taraf yani papazlar da kahroluyorlar. Çünkü onların artık önü kesildi. Hem de her aşamada önleri kesildi. İnşallah bu yönetmelik doğru uygulanır. Neymiş efendim bundan sonra klasmanlar, bölgesel ve süper olsunmuş. Yok ya ananız güzel mi? Niye havuza karşılar. Bir hakemi süper derken yok edersiniz istediğinizi getirirsiniz ama tüm hakemleri havuza atarsanız o papazların sağı solu kalktığında o havuzdaki yavru istavritleri veya yavru çinokopları alırsınız.

Sağı solu oynayan baba lüferlerin veya azman istavritlerin başına koyarsınız. O azman istavritlerle büyük lüferlerin büyük fiyaskoları meydana çıkar. Yıllardır genç hakemler ezildiler, hep önleri kesildi... 5 gün sonra İstanbul'da mesela 5 hakemle mülakat yapılacak bunların 3'ünün de babaları hakem. Kimisinin babası gözlemcilik yapmış gitmiş, kimisininki hala gözlemci. Bu yönetmelik bu sene yürürlüğe girse daha farklı olurdu. Ama seneye olacak. Umarım iptal edilmez. Fakat merak ettiğim bir şey var. Bu Türkiye'deki hakem babalarında nasıl bir tohum varmış ki ekiyorlar ekiyorlar hakem fışkırıyor...