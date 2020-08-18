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18 Ağustos 2020, Salı
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Ajax’ın aşkı

Ajax’ın Suarez aşkı

Ajax, eski golcüsü 'i 9 yıl sonra geri döndürmek için ile görüşmelere başladı.

Ajax, eski golcüsü 'i 9 yıl sonra geri döndürmek için ile görüşmelere başladı. 'dan Voetbal De Telegraaf'ın haberlerine göre; Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, Barcelona'dan mevkidaşı ile görüştü. Taraflar pazarlığı sürdürüyor.
  1. 18.8.2020
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