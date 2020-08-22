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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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yaşamını yitirdi

Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi

Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden , 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güney, başta olmak üzere toplam 10 takımı çalıştırırken, bir dönem 'nda da görev yapmıştı.

Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden , 84 yaşında hayatını kaybetti.

() yapılan açıklamada, , Orduspor, PTT, , , MKE Ankaragücü, , , Diyarbakırspor ve 'da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, bir dönem 'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in ailesi ile camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

  1. 22.08.2020
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