Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi
Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Tamer Güney, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güney, başta Fenerbahçe olmak üzere toplam 10 takımı çalıştırırken, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev yapmıştı.
Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Tamer Güney, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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