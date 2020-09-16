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'li taraftarlara 3 ay hapis cezası!

'da Madrid İl Mahkemesi, 2016 yılında Madrid'deki 'nda bir grup kadın dilenciyi üzerlerine atarak aşağılayan 'nın takımının 4 taraftarına, 3'er ay hapis cezası verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:54
PSV'li taraftarlara 3 ay hapis cezası!

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame sonrasında görülen davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık 4 taraftara 3'er hapis cezası ve 1500'er avro para cezası verildiğini açıkladı.

Suçlarını ve cezayı kabul eden taraftarlarının ayrıca Çingene Kadınlar Ulusal Federasyonuna hitaben gönderdikleri mektupta özür diledikleri bildirildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 15 Mart 2016'da oynanan Atletico Madrid-PSV maçı için Madrid'e gelen Hollandalı taraftarlardan bir grup, kentteki 'nda dilencilik yapan Roman kökenli göçmen kadınların üzerine ve kutu bira atıp, önlerinde kağıt 5 avro yakmıştı.

Olay, uluslararası boyutta tepki çekmişti.

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