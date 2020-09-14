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Haberler Futbol 'Sakat olduğu için transferi iptal' denmişti... Yusuf Acer ateş püskürdü!

'Sakat olduğu için transferi iptal' denmişti... Yusuf Acer ateş püskürdü!

... 'un 23 yaşındaki savunmacısı Yusuf Acer, geçtiğimiz hafta Turgutluspor'a olmuştu ancak bu transfer sakatlık sorunu iddiasıyla gerçekleşmemişti. Genç oyuncu çıkan haberleri yalanlayarak, "Sağlık kontrolüne bile gitmemişken nasıl sakat olduğumu iddia edebilirler" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:10
'Sakat olduğu için transferi iptal' denmişti... Yusuf Acer ateş püskürdü!

'un 23 yaşındaki futbolcusu Yusuf Acer, 8 Eylül'de Turgutluspor'la görüşmeleri yapmak üzere Turgutlu'ya gelmişti. Burada iki gün boyunca bireysel antrenmanlara çıkan genç oyuncu için 3. gün sonunda sakatlık problemi iddiasıyla transferinin gerçekleşmediği şeklinde haberler çıkmıştı. Bu haberler hakkında Yusuf Acer'den yalanlama geldi. Yusuf Acer, Turgutluspor'da iki gün boyunca bireysel antrenman yaptığını söyleyerek, "Sağlık kontrolüne gitmedim. Transferimin ise sağlık raporumun olumsuz sonuçlanması sebebiyle gerçekleşmediği lanse edildi. Turgutluspor'la resmi sözleşme imzalamadım. Gerçekleri saptırıyorlar. Ben sağlık kontrolüne bile gitmemişken sakat olduğumu nasıl iddia edebilirler?" dedi.

Altınordu altyapısından yetişen ve profesyonel olan Yusuf Acer, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ve 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giymişti. Genç oyuncuya TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un da talip olduğu öğrenildi.