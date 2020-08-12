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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kasapoğlu’ndan halı saha müjdesi

Kasapoğlu’ndan halı saha müjdesi

Gençlik ve . , uzun süredir kapalı olan bugünden itibaren halı sahaların bugün açılacağını duyurdu. Corona virüsüyle ilgili tüm tedbirlerin alınacağı tesislerdeki ihlalleri, denetleyecek.

Gençlik ve . , uzun süredir kapalı olan bugünden itibaren halı sahaların bugün açılacağını duyurdu. Corona virüsüyle ilgili tüm tedbirlerin alınacağı tesislerdeki ihlalleri, denetleyecek.

  1. 12.8.2020
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