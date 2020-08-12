Kasapoğlu’ndan halı saha müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun süredir kapalı olan bugünden itibaren halı sahaların bugün açılacağını duyurdu. Corona virüsüyle ilgili tüm tedbirlerin alınacağı tesislerdeki ihlalleri, İl Hıfzıssıhha Kurulları denetleyecek.