Aykut Kocaman dönüyor mu? Resmen açıkladı!
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
ulüplerin teklif götürdüğü ve birçok takımın başında görmek istediği teknik direktör Aykut Kocaman, önümüzdeki süreç ile ilgili açıklama yaptı.
Çalıştırdığı takımlarda başarıya ulaşan, sahadaki başarının yanı sıra futbol mantalitesini ve ekip felsefesini her gittiği kulübe yerleştiren Aykut Kocaman'ın adı çok sayıda kulüp ile anılırken, başarılı teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti.
"BU DÖNEMDE TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" dedi.
Kaynak: DHA
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