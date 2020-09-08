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08 Eylül 2020, Salı
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Özdemir’den adalet çağrısı

Özdemir’den adalet çağrısı

’nin yaz semineri açılış töreninde konuşan Başkanı Özdemir, “Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin” dedi.

'nin 2020-21 sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni, Başkanı , G.Saray Başkanı , MHK Başkanı ve hakemlerin katılımıyla Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Özdemir, Serdar Tatlı ve ekibinin çok kısa sürede hızlı kararlar alarak çalışmalarına başladıklarının altını çizerek, "Sizlere çağrım açık ve net. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Ki bundan kuşkumuz da yok. Yeter ki niyet kötü olmasın" dedi. MHK Başkanı Tatlı da adalet vurgusu yaptı. Tatlı, "Kamuoyunun bizden çok büyük beklentileri olduğunun farkındayız. Bize inanın ve güvenin. Adaletten asla şaşmayan, kararlı herkese eşit, bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece asla taviz vermeden toplum vicdanının sesi olacağız, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
  1. 8.9.2020
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