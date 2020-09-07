Serdar Tatlı: Adaletten asla şaşmayan bir MHK göreceksiniz

Seminerin açılış konuşmasını yapan MHK Başkanı Serdar Tatlı, TFF'nin 25 Ağustos tarihinde bu görevi kendilerine tebliğ ettiğini belirterek, "Kurul üyesi arkadaşlarımla birlikte TFF'nin Beylerbeyi'ndeki MHK VAR Ofisi'nde çalışarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu süreçte karşımıza çıkan en büyük sorun, zaman aralığının dar olmasıydı.

Bizden önceki dönem görev yapan Zekeriya Alp başkanlığında MHK'ya teşekkür ederim. Hazırladıkları hakem ve gözlemci kadrolarında sabit kaldık. Sezon öncesinde seminerde hakem ve gözlemcilerimize mental, fiziki ve oyun kuralları ile VAR protokolü hakkında, bu yıl oyun kurallarına getirilen değişikliklerle ilgili eğitimler verdik. Jaap Uilenberg ile temasa geçerek, seminere katılımını sağladık.

Covid-19'dan dolayı çeşitli zorluklara rağmen aramıza katılan Uilenberg'e teşekkür ederim. Geçen sezon tüm zorluklara rağmen liglerin tamamlanmasıyla TFF'nin büyük bir başarıya imza attığını da belirtmek istiyorum. Ülkemiz her platformda attığı adımlarla, her geçen gün gelişmektedir. Altyapıda gelinen nokta birçok ülkenin önündedir. Riva Tesisleri'ndeki VAR Ofisi, son donanıma sahiptir ve başka ülkelerin de kullandığı bir ofistir. Bu sezon ekstradan merkez İstanbul olmak üzere, iki ayrı statta iki VAR Sistemi daha kullanmayı planlamaktayız.

VAR asla her tartışmayı çözemeyecek. IFAB, VAR uygulamasını belirli ilkelere dayandırmıştır. VAR'ın her pozisyonda hakemi uyaracak beklentisi mümkün değildir. VAR'ın zaman zaman eleştirilmesinin nedeni, VAR protokolüyle ilgili yeterli bilgiye sahip olunmamasından kaynaklanıyor düşüncesindeyim. 2020-21 futbol sezonunda kural değişikliklerini dijital ortam üzerinden kulüplere göndereceğiz ve TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlayacağız. İsteyen herkes tüm protokollere erişim sağlayabilecek. Biz hakemlerimize güveniyoruz. Sizlerin de güvenmesini bekliyoruz. Bize inanın ve güvenin. Hiç kimse merak etmesin, adaletten şaşmayan, herkese eşit mesafede bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece, bu ilkelerden taviz vermeden, toplum vicdanının sesi olacağız" ifadelerini kullandı.