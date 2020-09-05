Cüneyt Çakır Bosna Hersek-Polonya maçını yönetecek - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol UEFA'dan Çakır'a görev! 50. maç heyecanı...

-Polonya maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Bosna Hersek-Polonya maçını yönetecek

kokartlı Türk hakem , ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasında düdük çalacak. Çakır, A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.

kokartlı Türk hakem , ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

yapılan açıklamaya göre, müsabaka Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.

  1. 05.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cüneyt Çakır Bosna Hersek-Polonya maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA