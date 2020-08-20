İspanya Milli Takımı'na gençlik aşısı! Luis Enrique'den sürpriz kadro

İspanya Milli Takım Teknik Dİrektörü Luis Enrique'nin UEFA Uluslar Ligi için açıkladığı genç kadroda İspanya'da gündem oldu.

İspanyol basınının "Milli Takım'da devrim" başlığıyla duyurduğu kadroda, kalede Unia Simon (Athletic Bilbao), savunmada Eric Garcia (Manchester City) ve Sergio Reguilon (Sevilla), orta sahada Mikel Merino (Real Sociedad) ve Oscar Rodriguez (Leganes), forvette ise Ansu Fati (Barcelona) ile Ferran Torres (Manchester City) gibi genç isimler yer aldı.

RAMOS VE BUSQUETS DE KADRODA

Luis Enrique'nin, Jordi Alba, Saul Niguez, İsco ve Alvaro Morata'yı milli takıma çağırmaması dikkat çekerken, takımın tecrübeli ismleri Sergio Ramos ile Sergio Busquets ise kadroda kendine yer buldu.

İspanyol teknik adam, düzenlediği basın toplantısında kadro seçimiyle ilgili sorulara, "Futbolcu seçerken, takımına, yaşına, geçmiş istatistiklerine bakmıyorum." cevabını verdi.