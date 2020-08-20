İspanya Milli Takımı'na gençlik aşısı! Luis Enrique'den sürpriz kadro - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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İspanya Milli Takımı'na gençlik aşısı! 'den sürpriz kadro

İspanya Milli Takımı'na gençlik aşısı! Luis Enrique'den sürpriz kadro

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü , Uluslar Ligi'nde Almanya ve Ukrayna ile oynayacakları maçların kadrosunu açıkladı. Deneyimli teknik adamın, kadroda genç isimlere ağırlık vermesi dikkat çekti.

Dİrektörü 'nin Uluslar Ligi için açıkladığı genç kadroda İspanya'da gündem oldu.

İspanyol basınının "Milli Takım'da devrim" başlığıyla duyurduğu kadroda, kalede Unia Simon (), savunmada Eric Garcia () ve Sergio Reguilon (Sevilla), orta sahada Mikel Merino () ve Oscar Rodriguez (Leganes), forvette ise Ansu Fati () ile Ferran Torres (Manchester City) gibi genç isimler yer aldı.

RAMOS VE BUSQUETS DE KADRODA
Luis Enrique'nin, , Saul Niguez, İsco ve Alvaro Morata'yı çağırmaması dikkat çekerken, takımın tecrübeli ismleri ile Sergio Busquets ise kadroda kendine yer buldu.

İspanyol teknik adam, düzenlediği basın toplantısında kadro seçimiyle ilgili sorulara, "Futbolcu seçerken, takımına, yaşına, geçmiş istatistiklerine bakmıyorum." cevabını verdi.

  1. 20.08.2020
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