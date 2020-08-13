Alt liglerden haberler (13.08.2020)
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve transfer haberlerini foromac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
ALHASSAN MENEMEN'DE
Ekol Göz Menemenspor, Altay'ın genç orta saha oyuncusu İbrahim Alhassan Adamu ile anlaştı. 19 yaşındaki Nijeryalı futcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Ön libero ve merkez orta saha olarak görev alan Adamu, geçen sezon 1. Lig'de 13 karşılaşmada forma giyerken, kupada ise 3 maçta oynadı. Alhassan Adamu, Nijerya U20 Milli Takımı'nda ise görev yaptığı 5 maçta 1 gol kaydetti. Adamu, "Menemen'de başarılı olacağım" dedi.
KEÇİÖREN COŞTU
Ankara Keçiörengücü 3 transfer birden yaptı. Mor-beyazlılar; Ankara Demir'den 28 yaşındaki forvet Mustafa Tahir Babaoğlu, Manisa FK'dan 23 yaşındaki kanat Oğuzhan Erdoğan ve Tirana'dan 28'lik orta saha Edon Hasani'yi renklerine bağladı.
SOMASPOR'DAN YEDİ TAKVİYE
TFF 3. Lig'de ilk sezonunda play-off oynayan Somaspor 7 transfer gerçekleştirdi. Siyahbeyazlılar Şilespor'dan Burak Balaban, Bağcılarspor'dan Özcan Aydın, Mardinspor'dan Hakan Çakır, Karamanspor'dan Uğur Can, Aliağa Belediyespor'dan Şahin Bayram, BB Vanspor'dan Umut Koray Öz ve Denizlispor'dan Emre Sağlık ile anlaşarak renklerine bağlamayı başardı.
HEKİMOĞLU GAZA BASTI
TFF 2. Lig'de şampiyonluk kovalayan Hekimoğlu Trabzon transferleri arka arkaya yapıyor. Adana Demirspor'dan stoper Sezer Özmen ve Amed'in kalecisi Abdulaziz Demircan'ı getiren Hekimoğlu, iki imza daha attırdı. Son olarak Altay'da oynayan 32 yaşındaki sağ bek Yasin Palaz ve Sakaryaspor'un 25 yaşındaki orta sahası Serkan Odabaşoğlu kulübe katıldı. İki futbolcuyla da 2'şer yıllık anlaşıldı. Lacivertkırmızılılar Ankaragücü'nden ayrılan Mehmet Sak ile de prensip anlaşmasına vardı.
ADANA'DAN ÇİFTE İMZA
TFF 1. Lig'de kalan Adanaspor, Aksaray'dan Ömer Çiçek ve Pendikspor'dan Ozan Papaker'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Çiçek, orta sahanın sağında görev yapıyor. 24 yaşındaki Papaker ise forvet mevkiinde oynuyor. Papaker geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 maçta 7 gol atmıştı. Çiçek ise 3. Lig ekibinde 29 müsabakaya çıkarken 6 gol, 3 asist yaptı.
ÖZBALTA BOLU'YA
Boluspor teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile görüşüyor. Tarafların arasındaki görüşmenin olumlu sürdüğü öğrenilirken imzaların kısa sürede atılması bekleniyor. Özbalta 2018'de Keçiörengücü'ne geldikten sonra 2020'ye kadar takımı yönetmiş ve 89 maçta 1.83'lük puan ortalaması tutturmuştu. Bolu'yu en son Fırat Gül çalıştırmıştı. Gül, takımı kümede tutsa da yollar ayrılmıştı.
ÇETİN MANİSA FK'YA
TFF 1. Lig'in kapısından dönen Manisa FK, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırmıştı. Takımı 2. Lig play-off finaline taşıyan Arslan'a plaket verilerek vedalaşıldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörlük görevi için daha önce Samet Aybaba'nın yardımcısı olarak çalışan Recep Çetin ile görüştüğü öğrenildi.
SAKARYA'YA TALİP VAR
A&S Investment Holding Başkanı Uğur Akkuş, 2. Lig ekibi Sakaryaspor'a talip oldu. Sakaryaspor şirketinin yüzde 51 hissesine karşılık tüm borçlarını devralarak başkanlığa gelmek isteyen Uğur Akkuş'un kısa zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile buluşarak son detayları konuşacakları öğrenildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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