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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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haberler (05.08.20)

Aktüel haberler (05.08.20)

Dünya futbolundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

CASILLAS'TAN FUTBOLA VEDA

'in efsane eldiveni Iker Casillas, futbolu bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki İspanyol kaleci, geçirdiği kalp krizi sonrası aktif futbola bir süre ara vermişti. Ardından Porto'da Direktörlüğü görevini yürüten Casillas'ın, R. Madrid Başkanı 'in danışmanı olacağı belirtildi

TARAFTARA ONAY

Taraftara onay 18 Eylül'de başlayacak 'nde kulüpler seyircili maçlara yeşil ışık yaktı. Öneriye göre; deplasman maçlarına gidilmeyecek, ayakta taraftar kabul edilmeyecek, taraftarların kişisel bilgileri toplanacak. Son kararı yerel sağlık otoriteleri verecek.

FAVORİSİ KLOPP

'in Polonyalı yıldızı Lewandowski, favori teknik direktörünün Klopp olduğunu söyledi. Lewa, "Bir yüzü baba gibidir, diğer yüzü . Futbolcular için büyük motivasyon kaynağıdır. Bunu mükemmel yapıyor çünkü nerede duracağını biliyor" diyerek Alman çalıştırıcıya övgüler yağdırdı.

UEFA'NIN YENİ KARARLARI

, yönetim kurulunun aldığı yeni kararları duyurdu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarının ardından oyuncuların sarı kartlarının silineceğini açıklayan Avrupa futbolunun patronunun pandemi önlemi ise şöyle; kulüplerde gelecek sezon koronavirüs vakaları görülmesi durumunda, biri kaleci olmak üzere en az 13 oyuncu hazır durumda ise karşılaşma oynanacak. Ev sahibi ülkede karantina veya seyahat kısıtlaması olursa, maç başka ülkede oynanacak.

  1. 5.8.2020
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