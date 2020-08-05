Aktüel haberler (05.08.20)
Dünya futbolundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
CASILLAS'TAN FUTBOLA VEDA
Real Madrid'in efsane eldiveni Iker Casillas, futbolu bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki İspanyol kaleci, geçirdiği kalp krizi sonrası aktif futbola bir süre ara vermişti. Ardından Porto'da Futbol Direktörlüğü görevini yürüten Casillas'ın, R. Madrid Başkanı Florentino Perez'in danışmanı olacağı belirtildi
TARAFTARA ONAY
Taraftara onay 18 Eylül'de başlayacak Almanya Ligi'nde kulüpler seyircili maçlara yeşil ışık yaktı. Öneriye göre; deplasman maçlarına gidilmeyecek, ayakta taraftar kabul edilmeyecek, taraftarların kişisel bilgileri toplanacak. Son kararı yerel sağlık otoriteleri verecek.
FAVORİSİ KLOPP
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Lewandowski, favori teknik direktörünün Klopp olduğunu söyledi. Lewa, "Bir yüzü baba gibidir, diğer yüzü teknik direktör. Futbolcular için büyük motivasyon kaynağıdır. Bunu mükemmel yapıyor çünkü nerede duracağını biliyor" diyerek Alman çalıştırıcıya övgüler yağdırdı.
UEFA'NIN YENİ KARARLARI
UEFA, yönetim kurulunun aldığı yeni kararları duyurdu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarının ardından oyuncuların sarı kartlarının silineceğini açıklayan Avrupa futbolunun patronunun pandemi önlemi ise şöyle; kulüplerde gelecek sezon koronavirüs vakaları görülmesi durumunda, biri kaleci olmak üzere en az 13 oyuncu hazır durumda ise karşılaşma oynanacak. Ev sahibi ülkede karantina veya seyahat kısıtlaması olursa, maç başka ülkede oynanacak.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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