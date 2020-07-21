Ballon d’Or da iptal

Her sene Yılın Futbolcusuna verilen (Ballon d'Or) ödülü koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl verilmeyecek. Franca Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyon Covid-19 sebebiyle 1956'dan bu yana ilk kez yapılmayacak. Açıklamada sorumluluk gereği organizasyonun bu yıl ertelenmesinin daha uygun bulunduğu kaydedildi. Ballon d'Or ödülünün son sahibi Lionel Messi olmuştu.