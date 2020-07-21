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21 Temmuz 2020, Salı
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d’Or da iptal

Ballon d’Or da iptal

Her sene verilen ( d'Or) ödülü koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl verilmeyecek. dergisi tarafından düzenlenen organizasyon Covid-19 sebebiyle 1956'dan bu yana ilk kez yapılmayacak.

Her sene verilen ( d'Or) ödülü koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl verilmeyecek. dergisi tarafından düzenlenen organizasyon Covid-19 sebebiyle 1956'dan bu yana ilk kez yapılmayacak. Açıklamada sorumluluk gereği organizasyonun bu yıl ertelenmesinin daha uygun bulunduğu kaydedildi. Ballon d'Or ödülünün son sahibi olmuştu.

  1. 21.7.2020
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