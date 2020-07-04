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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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deyip geçme

Futbol deyip geçme

Futbolseverlerin mutlaka okuması gereken ve kütüphanelerinde bulunması gereken bir kitap daha çıktı.

Futbolseverlerin mutlaka okuması gereken ve kütüphanelerinde bulunması gereken bir kitap daha çıktı. ' Deyip Geçme'. Editörlüğünü Doç. Dr. Bora Çavuşoğlu'nun yaptığı kitapta Türk futbolu ile birlikte majör ligler de tüm detayları ile ele alınmış. Özellikle Spor Psikoloğu Metin Aksu'nun ''de Futbol' ve Akademisyen Sema Tuğçe Dikici'nin ''de Futbol' ile ilgili detaylı analizleri çok ilginizi çekecek.

  1. 4.7.2020
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