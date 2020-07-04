Futbol deyip geçme
Futbolseverlerin mutlaka okuması gereken ve kütüphanelerinde bulunması gereken bir kitap daha çıktı.
Futbolseverlerin mutlaka okuması gereken ve kütüphanelerinde bulunması gereken bir kitap daha çıktı. 'Futbol Deyip Geçme'. Editörlüğünü Doç. Dr. Bora Çavuşoğlu'nun yaptığı kitapta Türk futbolu ile birlikte majör ligler de tüm detayları ile ele alınmış. Özellikle Spor Psikoloğu Metin Aksu'nun 'İngiltere'de Futbol' ve Akademisyen Sema Tuğçe Dikici'nin 'Türkiye'de Futbol' ile ilgili detaylı analizleri çok ilginizi çekecek.
- 4.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Futbol deyip geçme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.