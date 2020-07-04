Futbolseverlerin mutlaka okuması gereken ve kütüphanelerinde bulunması gereken bir kitap daha çıktı. 'Futbol Deyip Geçme'. Editörlüğünü Doç. Dr. Bora Çavuşoğlu'nun yaptığı kitapta Türk futbolu ile birlikte majör ligler de tüm detayları ile ele alınmış. Özellikle Spor Psikoloğu Metin Aksu'nun 'İngiltere'de Futbol' ve Akademisyen Sema Tuğçe Dikici'nin 'Türkiye'de Futbol' ile ilgili detaylı analizleri çok ilginizi çekecek.