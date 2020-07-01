UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın statüsünü değiştirdi
UEFA, 2021 yılında Macaristan ve Slovenya ortaklığında organize edilecek 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın statüsünde değişikliğe gitti.
UEFA, 2021 yılında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım şartlarında ve şampiyona organizasyonunda değişiklik yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Macaristan ile Slovenya ortaklığında düzenlenecek 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceden planlanan grup ikincilerinin play-off maçları oynaması kaldırıldı.
Play-off maçları için ayrılan kasım ayında da grup maçlarını oynayacak takımlardan lider bitiren 9 ülke ile en iyi 5 grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek. 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak.
ŞAMPİYONA MART 2021'DE BAŞLAYACAK
Turnuvada yer alacak 16 takım şampiyona grup maçlarını 24-31 Mart 2021 tarihlerinde Macaristan ve Slovenya'da oynayacak. Macaristan, A ve C Grubu maçlarına ev sahipliği yaparken B ve D Grubu'nun karşılaşmaları Slovenya'da oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım ise çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek final ve yarı final maçları ise 31 Mayıs-3 Haziran 2021'de yine bu iki ülkede oynanacak. Final, 6 Haziran 2021'de Slovenya'da yapılacak.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele ediyor. Türkiye grupta oynadığı 6 maçta topladığı 4 puanla altıncı sırada yer alıyor.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın statüsünü değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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