Corona zengini!
Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, 12 Mart-14 Mayıs döneminde yüklediği dört sponsorlu fotoğrafla Instagram'dan 2.1 milyon euroluk mini bir servet kazandı. Onu 1.5 milyon euro ile Messi izledi.
Futbolu durduran corona virüsü günlerinde dünyaca ünlü yıldızlar yine de kasalarını doldurdu. Instagram'da 222 milyon takipçisi bulunan Cristiano Ronaldo 12 Mart ile 14 Mayıs arasındaki 2 aylık dönemde hesabına 4 sponsorlu yayın yükledi, karşılığında da 2.1 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu. Portekizli yıldızı ezeli rakibi Lionel Messi izledi. Barcelona'nın 10 numarası aynı dönemde tıpkı Ronaldo gibi 4 sponsorlu yayını 153 milyon takipçisine aktardı. Arjantinli yıldız da 1.5 milyon euro kazandı.
NEYMAR ÜÇÜNCÜ SIRADA
Instagram'ı etkin kullanan futbolculardan PSG'nin yıldızı Neymar ise 3. basamakta yer alıyor. Şu günlerde yeniden Barcelona'ya döneceği yönünde haberlerde başrolü oynayan süper yıldız da 4 sponsorlu yayın yaptı. Corona virüsü günlerinde 1.3 milyon euro'luk bir gelir elde etti. Corona virüsü döneminde 16 paylaşım yapan eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal 650 bin euro, İngilizlerin unutulmaz futbolcusu David Beckham da 4 sponsorlu fotoğraf ile 450 bin euro'luk bir gelirin sahipleri oldular.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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