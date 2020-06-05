Corona zengini!

Futbolu durduran corona virüsü günlerinde dünyaca ünlü yıldızlar yine de kasalarını doldurdu. Instagram'da 222 milyon takipçisi bulunan Cristiano Ronaldo 12 Mart ile 14 Mayıs arasındaki 2 aylık dönemde hesabına 4 sponsorlu yayın yükledi, karşılığında da 2.1 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu. Portekizli yıldızı ezeli rakibi Lionel Messi izledi. Barcelona'nın 10 numarası aynı dönemde tıpkı Ronaldo gibi 4 sponsorlu yayını 153 milyon takipçisine aktardı. Arjantinli yıldız da 1.5 milyon euro kazandı.

NEYMAR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Instagram'ı etkin kullanan futbolculardan PSG'nin yıldızı Neymar ise 3. basamakta yer alıyor. Şu günlerde yeniden Barcelona'ya döneceği yönünde haberlerde başrolü oynayan süper yıldız da 4 sponsorlu yayın yaptı. Corona virüsü günlerinde 1.3 milyon euro'luk bir gelir elde etti. Corona virüsü döneminde 16 paylaşım yapan eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal 650 bin euro, İngilizlerin unutulmaz futbolcusu David Beckham da 4 sponsorlu fotoğraf ile 450 bin euro'luk bir gelirin sahipleri oldular.