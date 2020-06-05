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05 Haziran 2020, Cuma
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Corona zengini!

Corona zengini!

’un yıldızı , 12 Mart-14 Mayıs döneminde yüklediği dört sponsorlu fotoğrafla 'dan 2.1 milyon euroluk mini bir servet kazandı. Onu 1.5 milyon euro ile Messi izledi.

durduran corona virüsü günlerinde dünyaca ünlü yıldızlar yine de kasalarını doldurdu. 'da 222 milyon takipçisi bulunan 12 Mart ile 14 Mayıs arasındaki 2 aylık dönemde hesabına 4 sponsorlu yayın yükledi, karşılığında da 2.1 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu. Portekizli yıldızı ezeli rakibi izledi. 'nın 10 numarası aynı dönemde tıpkı Ronaldo gibi 4 sponsorlu yayını 153 milyon takipçisine aktardı. Arjantinli yıldız da 1.5 milyon euro kazandı.

NEYMAR ÜÇÜNCÜ SIRADA
Instagram'ı etkin kullanan futbolculardan 'nin yıldızı ise 3. basamakta yer alıyor. Şu günlerde yeniden Barcelona'ya döneceği yönünde haberlerde başrolü oynayan süper yıldız da 4 sponsorlu yayın yaptı. Corona virüsü günlerinde 1.3 milyon euro'luk bir gelir elde etti. Corona virüsü döneminde 16 paylaşım yapan eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal 650 bin euro, İngilizlerin unutulmaz futbolcusu da 4 sponsorlu fotoğraf ile 450 bin euro'luk bir gelirin sahipleri oldular.

  1. 5.6.2020
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