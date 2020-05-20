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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kanoute'nin cami projesine 1 milyon dolarlık bağış!

Kanoute'nin cami projesine 1 milyon dolarlık bağış!

Futbola 2013 yılında veda eden Malili golcü , 'nın Sevilla kentine yaptırmak istediği cami için tam 1 milyon dolar bağış toplandığını açıkladı. 20 yaşında İslam dinine yönelen Kanoute, sosyal medya hesabından bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Aktif hayatını 2013 yılında noktalayan doğumlu, Malili milli futbolcu , 711-1492 yılları arasında İslam uygarlığının hakim olduğu Endülüs'ün kalbi kabul edilen Sevilla'da 700 yıldır Müslümanların camisi olmadığına dikkat çekerek, kente cami yaptırmak için harekete geçti.

Kariyerinde O. , , , Sevilla ve son olarak formalarını giyen Kanoute, 2005-2012 yılları arasında 'nın Sevilla kulübünde top koştururken şehirde cami bulmakta çok zorlandığını belirterek bu boşluğu doldurmak için Müslümanların küresel online bağış toplama sitesi LaunchGood'da kampanya yürüttü.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"
41 yaşındaki emekli futbolcu, "Kanoute 4 Seville Mosque" isimli kampanyaya bir yılda 1 milyon dolar toplamasının ardından Twitter'dan "Katılan herkese teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun" paylaşımını yaptı.

  1. 20.05.2020
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