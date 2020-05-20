Kanoute'nin cami projesine 1 milyon dolarlık bağış!
Futbola 2013 yılında veda eden Malili golcü Frederic Kanoute, İspanya'nın Sevilla kentine yaptırmak istediği cami için tam 1 milyon dolar bağış toplandığını açıkladı. 20 yaşında İslam dinine yönelen Kanoute, sosyal medya hesabından bağışta bulunanlara teşekkür etti.
Aktif futbol hayatını 2013 yılında noktalayan Fransa doğumlu, Malili milli futbolcu Frederic Kanoute, 711-1492 yılları arasında İslam uygarlığının hakim olduğu Endülüs'ün kalbi kabul edilen Sevilla'da 700 yıldır Müslümanların camisi olmadığına dikkat çekerek, kente cami yaptırmak için harekete geçti.
Kariyerinde O. Lyon, West Ham United, Tottenham Hotspur, Sevilla ve son olarak Beijing Guoan formalarını giyen Kanoute, 2005-2012 yılları arasında İspanya'nın Sevilla kulübünde top koştururken şehirde cami bulmakta çok zorlandığını belirterek bu boşluğu doldurmak için Müslümanların küresel online bağış toplama sitesi LaunchGood'da kampanya yürüttü.
"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"
41 yaşındaki emekli futbolcu, "Kanoute 4 Seville Mosque" isimli kampanyaya bir yılda 1 milyon dolar toplamasının ardından Twitter'dan "Katılan herkese teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun" paylaşımını yaptı.
- 20.05.2020
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