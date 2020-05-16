İsveç'te kulüpler corona virüsü nedeniyle durdurulan liglerin başlamasını istedi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'te kulüpler corona virüsü nedeniyle durdurulan liglerin başlamasını istedi

İsveç'te kulüpler corona virüsü nedeniyle durdurulan liglerin başlamasını istedi

Corona virüsü salgını nedeniyle bazı ülkelerde ligler tescil edilirken, bazılarında iptaline ya da yeniden başlamasına karar verildi. Son olarak 'te ise kulüplerinin liglerin yeniden oynatılmasını talep ettiği öğrenildi.

Profesyonel Ligleri (SEF), sağlık bakanlığına çağrıda bulunarak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 14 Haziran'da başlamasını istediklerini açıkladı.

İsveç 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SEF, virüsün yayılması endişesiyle futbol maçlarının oynanmasına yeşil ışık yakmayan sağlık bakanlığına çağrıda bulundu.

SEF'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüplerin iflas, çalışanlarının da işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu hatırlatılarak, "Sezonun 14 Haziran'da başlayabilmesi için gereken tüm tedbirler alındı. Maçların seyircisiz oynanması, düzenli test, güvenli seyahat ve hijyen gereksinimlerinin sağlanması bunlardan bazıları. Alışveriş merkezleri ve lokantaların, yönergelere uymak koşuluyla açılmasına izin veriliyor. Fakat boş tribünlere karşı 11'e 11 futbol oynanamıyor. Mantık bunun neresinde?" ifadeleri kullanıldı.

İsveç, pandemi sürecinde çoğu Avrupa ülkesinin aksine sokağa çıkma yasağı, okul ve iş yerlerinin kapatılması gibi sıkı kısıtlamalar uygulamayı tercih etmedi.

  1. 16.05.2020
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