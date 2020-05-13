TPFD'den liglerin başlangıç tarihiyle ilgili açıklama!
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurmuştu.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), TFF'nin duyurusu sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TPFD olarak futbolcular açısından liglerin yeniden başlatılması planlanan tarihler konusundaki tavrımızı, 'sağlığa uygun olan en yakın tarih' şeklinde belirttiğimizi hatırlatır, konuyla ilgili gerek futbolcu kardeşlerimiz gerekse de TFF'nin ilgili kurullarıyla görüş alışverişimizi sürdürdüğümüzü belirtiriz."
- 13.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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