TPFD'den liglerin başlangıç tarihiyle ilgili açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), TFF'nin duyurusu sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TPFD olarak futbolcular açısından liglerin yeniden başlatılması planlanan tarihler konusundaki tavrımızı, 'sağlığa uygun olan en yakın tarih' şeklinde belirttiğimizi hatırlatır, konuyla ilgili gerek futbolcu kardeşlerimiz gerekse de TFF'nin ilgili kurullarıyla görüş alışverişimizi sürdürdüğümüzü belirtiriz."