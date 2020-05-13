TPFD'den liglerin başlangıç tarihiyle ilgili açıklama! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'den liglerin başlangıç tarihiyle ilgili açıklama!

TPFD'den liglerin başlangıç tarihiyle ilgili açıklama!

(), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama yayınladı.

(), corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurmuştu.

(), TFF'nin duyurusu sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TPFD olarak futbolcular açısından liglerin yeniden başlatılması planlanan tarihler konusundaki tavrımızı, 'sağlığa uygun olan en yakın tarih' şeklinde belirttiğimizi hatırlatır, konuyla ilgili gerek futbolcu kardeşlerimiz gerekse de TFF'nin ilgili kurullarıyla görüş alışverişimizi sürdürdüğümüzü belirtiriz."

  1. 13.05.2020
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