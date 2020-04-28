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28 Nisan 2020, Salı
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Robben'den dönüş sinyali

Robben'den dönüş sinyali

Geçen sezon futbolu bıraktığını açıklayan , futbola dönmek isteyebileceğini söyledi.

Geçen sezon futbolu bıraktığını açıklayan , futbola dönmek isteyebileceğini söyledi. Bayern, R.Madrid, Chelsea ve PSV formalarını giyen 36 yaşındaki Hollandalı yıldız, kariyeri boyunca Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
  1. 28.4.2020
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