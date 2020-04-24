Hollanda Ligi corona virüsü nedeniyle resmen iptal edildi! Peki şimdi ne olacak? - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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resmen edildi! Peki şimdi ne olacak?

Hollanda Ligi resmen iptal edildi! Peki şimdi ne olacak?

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin nedeniyle futbolun 2 Eylül'den önce başlayamayacağını açıklamasının üzerine Hollanda'da ligler edildi.

salgını sonrası dünyanın çoğu ülkesinde organizasyonları askıya alınırken, liglerin akıbeti merak konusu olmuştu.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte ise flaş bir açıklama yaparak ülkede futbol maçlarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacağını duyurmuştu. Alınan bu kararın ardından ile bir görüşme gerçekleştiren Hollanda Futbol Federasyonu, ligleri etti.

Böylelikle bu sezon herhangi bir takım şampiyon sayılmayacak ve küme düşen olmayacak.

Önümüzdeki sezon Ajax ve AZ Alkmaar Şampiyonlar Ligi'ne, Feyenoord, PSV ve Willem II ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

Gol krallığı ödülü ise bu sezon iki isme birden verildi. 15 golü bulunan Steven Berghuis ve Cyriel Dessers ödülün sahipleri oldu.

  1. 24.04.2020
  2. Güncelleme: 24.04.2020 19:46
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