Hollanda Ligi resmen iptal edildi! Peki şimdi ne olacak?
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin corona virüsü nedeniyle futbolun 2 Eylül'den önce başlayamayacağını açıklamasının üzerine Hollanda'da ligler iptal edildi.
Corona virüsü salgını sonrası dünyanın çoğu ülkesinde futbol organizasyonları askıya alınırken, liglerin akıbeti merak konusu olmuştu.
Hollanda Başbakanı Mart Rutte ise flaş bir açıklama yaparak ülkede futbol maçlarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacağını duyurmuştu. Alınan bu kararın ardından UEFA ile bir görüşme gerçekleştiren Hollanda Futbol Federasyonu, ligleri iptal etti.
Böylelikle bu sezon herhangi bir takım şampiyon sayılmayacak ve küme düşen olmayacak.
Önümüzdeki sezon Ajax ve AZ Alkmaar Şampiyonlar Ligi'ne, Feyenoord, PSV ve Willem II ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.
Gol krallığı ödülü ise bu sezon iki isme birden verildi. 15 golü bulunan Steven Berghuis ve Cyriel Dessers ödülün sahipleri oldu.
- 24.04.2020
- Güncelleme: 24.04.2020 19:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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