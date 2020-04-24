Hollanda Ligi resmen iptal edildi! Peki şimdi ne olacak?

Corona virüsü salgını sonrası dünyanın çoğu ülkesinde futbol organizasyonları askıya alınırken, liglerin akıbeti merak konusu olmuştu.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte ise flaş bir açıklama yaparak ülkede futbol maçlarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacağını duyurmuştu. Alınan bu kararın ardından UEFA ile bir görüşme gerçekleştiren Hollanda Futbol Federasyonu, ligleri iptal etti.

Böylelikle bu sezon herhangi bir takım şampiyon sayılmayacak ve küme düşen olmayacak.

Önümüzdeki sezon Ajax ve AZ Alkmaar Şampiyonlar Ligi'ne, Feyenoord, PSV ve Willem II ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

Gol krallığı ödülü ise bu sezon iki isme birden verildi. 15 golü bulunan Steven Berghuis ve Cyriel Dessers ödülün sahipleri oldu.