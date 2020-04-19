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19 Nisan 2020, Pazar
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5 yıl düşme yok!

5 yıl düşme yok!

'nde (Liga ) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga ) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı. Mali problemlerden dolayı böyle bir adım attıklarını ifade eden Liga MX Yönetim Kurulu Enrique Bonilla, 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti. Öte yandan Bonilla, ikinci ligde sezonun iptalin olduğunu ve şampiyon ilan edilmeyeceği açıkladı.

  1. 19.4.2020
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