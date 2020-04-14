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14 Nisan 2020, Salı
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Corona virüsüne yakalanan 'den !

Corona virüsüne yakalanan Fellaini'den iyi haber!

'de corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu olan 'den müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, 14 gün karantina altında kalacağı öğrenildi.

Üç hafta önce Jinan Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 'den geldi. Tamamen iyileşen Belçikalı orta saha taburcu oldu. İdmanlara başlamadan önce 14 gün karantina altında kalacak olan Fellaini, sonrasında bir sıkıntı olmaması halinde günlük hayatına dönebilecek.
basınında yer alan haberlere göre Fellaini semptom göstermeyen hastalardan bir tanesiydi.

32 yaşındaki oyuncu hastane çıkışı elinde çiçek demetleri, hastane personeliyle poz verirken görüntülendi.

Fellaini, Şubat 2019'da Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng'le sözleşme imzalamıştı.

  1. 14.04.2020
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