Corona virüsüne yakalanan Fellaini'den iyi haber!

Çin'de corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu olan Fellaini'den müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, 14 gün karantina altında kalacağı öğrenildi.
Üç hafta önce Jinan Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Fellaini'den iyi haber geldi. Tamamen iyileşen Belçikalı orta saha taburcu oldu. İdmanlara başlamadan önce 14 gün karantina altında kalacak olan Fellaini, sonrasında bir sıkıntı olmaması halinde günlük hayatına dönebilecek.
Çin basınında yer alan haberlere göre Fellaini semptom göstermeyen hastalardan bir tanesiydi.
32 yaşındaki oyuncu hastane çıkışı elinde çiçek demetleri, hastane personeliyle poz verirken görüntülendi.
Fellaini, Şubat 2019'da Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng'le sözleşme imzalamıştı.
- 14.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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