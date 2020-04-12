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12 Nisan 2020, Pazar
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Son dakika: Futbolda yeni dönemi! Resmi açıklama geldi

Son dakika: Futbolda yeni transfer dönemi! Resmi açıklama geldi

Corona virüsü nedeniyle birçok lig ertelenirken, yaz döneminin de ne zaman başlayıp biteceği merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili 'dan flaş bir açıklama geldi. FIFA Başkanı , kulüplerin sıkıntı yaşamaması için yaz ve kış ayları arasına ek transfer dönemi açabileceklirini söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü salgınının vurduğu futbolda liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, dönemlerinin nasıl oluşturulacağı da merak ediliyordu. Başkanı bu konuyla ilgili kulüplere müjdeli haberi verdi.

'da bir televizyon programına konuk olan FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA'nın kulüpleri de mağdur etmek istemedğini belirten Kitching, gelecek sezonun programı belli olduktan sonra yeni transfer döneminin zamanını netleştireceklerini söyledi.

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 18:34
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