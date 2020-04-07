Son dakika: FIFA'dan flaş karar! Bitecek sözleşmeler...
Son dakika: Corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde liglere ara verilirken, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmelerin durumunun ne olacağı merak konusuydu. FIFA, yaptığı açıklamayla sezon sonu futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle dünyanın hemen her ülkesinde liglere ara verilirken sezon sonunda bitecek olan sözleşmelerin akıbeti de merak konusu olmuştu. FIFA tarafından konuyla ilgili ilk aksiyon gerçekleştirildi.
FIFA'nın resmi sitesinde salgın sebebiyle ortaya çıkan sorunların çözüm yollarına ilişkin birtakım tavsiye kararları alındı. Gündem başlıklarından biri de sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olacak olan oyuncuların durumu.
Yapılan açıklamaya göre sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcuların kontratlarının sezon tamamlanana dek geçerli olması önerildi.
Benzer karar, kontrat başlangıç tarihleriyle ilgili olarak da alındı. Bu da kontrat başlangıçlarının yeni sezonun başlangıç tarihi olması anlamına geliyor.
FIFA tarafından yapılan açıklamada onaylanan bu kılavuzun dünya genelinde takip edilmesinin umulduğu belirtildi.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 20:19
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: FIFA'dan flaş karar! Bitecek sözleşmeler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.