Son dakika: FIFA'dan flaş karar! Bitecek sözleşmeler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle dünyanın hemen her ülkesinde liglere ara verilirken sezon sonunda bitecek olan sözleşmelerin akıbeti de merak konusu olmuştu. FIFA tarafından konuyla ilgili ilk aksiyon gerçekleştirildi.

FIFA'nın resmi sitesinde salgın sebebiyle ortaya çıkan sorunların çözüm yollarına ilişkin birtakım tavsiye kararları alındı. Gündem başlıklarından biri de sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olacak olan oyuncuların durumu.

Yapılan açıklamaya göre sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcuların kontratlarının sezon tamamlanana dek geçerli olması önerildi.

Benzer karar, kontrat başlangıç tarihleriyle ilgili olarak da alındı. Bu da kontrat başlangıçlarının yeni sezonun başlangıç tarihi olması anlamına geliyor.

FIFA tarafından yapılan açıklamada onaylanan bu kılavuzun dünya genelinde takip edilmesinin umulduğu belirtildi.