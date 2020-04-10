İki lig salgın dinlemiyor
Corona virüsü dünyada hayatı durdururken, futbolseverler iki ülkeyi takip ediyor. Asya ekibi Tacikistan ile Avrupa temsilcisi Belarus, futbola devam ediyor.
Corona virüsü dünyada hayatı durdururken, futbolseverler iki ülkeyi takip ediyor. Asya ekibi Tacikistan ile Avrupa temsilcisi Belarus, futbola devam ediyor. Tacikistan'da son şampiyon İstiklol sezona 7 farklı galibiyetle başlarken, Belarus'ta kupa yarı final maçlarının ilk ayağı oynandı. Tacikistan'da maçlar seyircisiz.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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