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10 Nisan 2020, Cuma
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İki lig salgın dinlemiyor

İki lig salgın dinlemiyor

Corona virüsü dünyada hayatı durdururken, futbolseverler iki ülkeyi takip ediyor. Asya ekibi ile Avrupa temsilcisi , futbola devam ediyor.

Corona virüsü dünyada hayatı durdururken, futbolseverler iki ülkeyi takip ediyor. Asya ekibi ile Avrupa temsilcisi , futbola devam ediyor. Tacikistan'da son şampiyon İstiklol sezona 7 farklı galibiyetle başlarken, Belarus'ta kupa yarı final maçlarının ilk ayağı oynandı. Tacikistan'da maçlar seyircisiz.

  1. 10.4.2020
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