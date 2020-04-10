İki lig salgın dinlemiyor

Corona virüsü dünyada hayatı durdururken, futbolseverler iki ülkeyi takip ediyor. Asya ekibi Tacikistan ile Avrupa temsilcisi Belarus, futbola devam ediyor. Tacikistan'da son şampiyon İstiklol sezona 7 farklı galibiyetle başlarken, Belarus'ta kupa yarı final maçlarının ilk ayağı oynandı. Tacikistan'da maçlar seyircisiz.