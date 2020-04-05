Belçika ekipleri Avrupa'ya gidebilecek mi? Aleksander Ceferin açıkladı
Corona virüsü gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, olduğu şekilde tescil edilmesi planlanan Belçika Ligi'nde takımların önümüzdeki sezon Avrupa'ya katılıp katılamayacağını açıkladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alman basınına konuştu.
UEFA'nın salgın dönemindeki yol haritalarını anlatan Aleksander Ceferin, "Çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Ülke federasyonları ve UEFA'nın turnuvaları için harcayabileceğimzi 600 milyon euro'luk bir kaynağımız var" ifadelerini kullandı.
Finansal Fair-Play kurallarının askıya alınacağını dile getiren Ceferin, "Bu süreçte Finansal Fair-Play kurallarını da askıya alıp sezonun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Mali açıdan zorlanan birçok kulüp var. Esnek olmamız gerekiyor" diye konuştu.
Belçika Futbol Federasyonu'nun ligi tescil etme kararının yanlış olduğunu söyleyen UEFA Başkanı, Belçika ekiplerinin önümdeki sezon Avrupa kupalarına katılamayabileceğini de vurguladı.
Süresiz askıya alınan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni tamamlamak istediklerini söyleyen 52 yaşındaki futbol adamı, "Maçları seyircisiz oynatabiliriz. Taraftarlı oynatmakla aynı şey değil ama en azından televizyon yayınlarıyla insanların moralini yükseltebiliriz. Hedefimiz maçları temmuz veya ağustos ayında tamamlamak" dedi.
- 05.04.2020
- Belçika ekipleri Avrupa'ya gidebilecek mi? Aleksander Ceferin açıkladı
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belçika ekipleri Avrupa'ya gidebilecek mi? Aleksander Ceferin açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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