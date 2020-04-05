Belçika ekipleri Avrupa'ya gidebilecek mi? Aleksander Ceferin açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alman basınına konuştu.

UEFA'nın salgın dönemindeki yol haritalarını anlatan Aleksander Ceferin, "Çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Ülke federasyonları ve UEFA'nın turnuvaları için harcayabileceğimzi 600 milyon euro'luk bir kaynağımız var" ifadelerini kullandı.

Finansal Fair-Play kurallarının askıya alınacağını dile getiren Ceferin, "Bu süreçte Finansal Fair-Play kurallarını da askıya alıp sezonun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Mali açıdan zorlanan birçok kulüp var. Esnek olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Belçika Futbol Federasyonu'nun ligi tescil etme kararının yanlış olduğunu söyleyen UEFA Başkanı, Belçika ekiplerinin önümdeki sezon Avrupa kupalarına katılamayabileceğini de vurguladı.

Süresiz askıya alınan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni tamamlamak istediklerini söyleyen 52 yaşındaki futbol adamı, "Maçları seyircisiz oynatabiliriz. Taraftarlı oynatmakla aynı şey değil ama en azından televizyon yayınlarıyla insanların moralini yükseltebiliriz. Hedefimiz maçları temmuz veya ağustos ayında tamamlamak" dedi.