Gökhan İnler'in "OkumayıSEV" projesi evlere girdi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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'in "OkumayISEV" projesi evlere girdi

Gökhan İnler'in "OkumayISEV" projesi evlere girdi

tüm çocukların kitap okuyabilmesi için kurucusu olduğu ISEV Vakfı'ndan "OkumayISEV" adlı bir başlattı.

Projenin önemi evde kaldığımız şu günlerde "Dijital Kütüphane" ve çocukların evden bir tıkla istedikleri kitapları okuyabilecek olması... Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu İnler, isev.org.tr adresini ziyaret edip; isev.org.tr/e-kutuphane'ye giren çocukların; Jules Verne'nin "80 Günde Devrialem", Jack London'ın "Beyaz Diş", 'nin "" gibi Türk ve dünya klasiklerine ulaşmasını sağlıyor.
Köy okulları başta olmak üzere birçok okula 1000 tane kitaptan oluşan kütüphaneler yaptıran , Tekirdağ'da babası Ahmet İnler adına ve Küçükçekmece'de Beşiktaş'ın efsane ismi Hakkı Yeten adına da kütüphane yaptırdı. Şu ana kadar Bursa, Trabzon, Ağrı, Safranbolu, Balıkesir, Giresun, Siirt, Adana, Zonguldak ve İstanbul okullarında açılan kütüphanelerde 7-18 yaş aralığında tüm çocuklar ve gençler için Türk ve dünya yazarlarının kitapları bulunmakta. Bununla da yetinmeyen tecrübeli ve başarılı futbolcu Gökhan İnler, dijital kütüphane ile evlere de girerek büyük takdir topladı.

GÖKHAN İNLER: EVDE KALIN, KİTAPLA KALIN
Gökhan İnler, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Hepimiz ülkemize faydalı olmak için el birliği ile çalışmalıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini geliştirmesi ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada başarılı olması için kitap okumaları çok önemli. Biz de ISEV olarak çocuklarımızın eğitimine, gelişimine bu ile katkıda bulunmak istedik. Projeye destek veren futbol ve iş dünyasının isimleri arasında Josa Sosa, Atiba, Aziz Behic, Mert Günok , Martin Skrtel Ekuban, Uğurcan Çakır ve Giovanni Calledda ile birçok arkadaşım da bulunmakta. Onlar da çocukların bol bol kitap okuması gerektiğine dikkat çektiler, bu projede bana destek verdiler. Tüm çocuklarımıza, geleceğin kahramanlarına seslenmek istiyorum, bol bol kitap okuyun. Evde kaldığımız bu günleri birlikte atlatacağız. Yarının sağlıklı çocukları ve bilgili çocukları olabilmek için 'OkumayISEV'in, evde kalın, kitapla kalın" şeklinde konuştu.

  1. 03.04.2020
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