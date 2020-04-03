Altyapı oyuncuları için başlatılan evde kal kampanyası ilgi görüyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Altyapı oyuncuları için başlatılan evde kal kampanyası ilgi görüyor

Altyapı oyuncuları için başlatılan evde kal kampanyası ilgi görüyor

tarafından altyapı oyuncularını korona virüsden korumak amacıyla başlatılan evde kal kampanyasına Kömürspor oyuncularından büyük ilgi görüyor.

2.Lig mücadele eden temsilcimiz Muhammet Cüntay altyapı oyuncularının aileleri birlikte Bakanlığın evde kal çağrılarına uyduğu takdirde ilerleyen dönemlerde İstanbul'da otelde konaklama ve akşam yemeği hediyesi vereceğini açıklamıştı. Cüntay'ın evde kal projesini başlatmasının ardından Kırmızı Lacivertli oyuncularda büyük destek vermeye başladı. Kömürspor altyapı oyuncuları evde yaptıklarını antrenman videolarını çekerek antrenör Muhammet Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay'a gönderiyor.

ÖDÜL KURA İLE BELİRLENECEK
İşadamı Cüntay, kendilerine gönderilen videolar sonrasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılarak oyuncuların gözü önünde kura çekileceğini açıkladı. Kurada çıkan kişi ise ailesiyle birlikte ödülün sahibi olacak. Öte yandan kura çekimini ise altyapı antrenörü Muhammet Şafak ve işadamı Muhammet Cüntay yapacak.

  1. 03.04.2020
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